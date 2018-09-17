ГИБДД объявила в розыск водителя, который бросил автомобиль возле планетария 

Новосибирская госавтоинспекция объявила в розыск водителя, который ушёл с места аварии на Ключ-Камышенском плато.
«Неустановленный водитель на автомобиле "Киа Сорренто" следовал по дороге без названия со стороны Ключ-Камышенское плато в сторону Большевистской», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.
Авария случилась рядом с планетарием — он столкнулся со встречным «Киа Соул», за рулём этого автомобиля была 39-летняя женщина. В больницу попала 7-летняя девочка, она получила ушибы.
«Водитель в пешем порядке ушёл с места происшествия. Машина осталась на месте. Ведутся розыскные работы по данному факту», — добавил Савченков.
Всех, кто знает что-либо о волители просят обратится по телефону 232-23-51.
В конце августа ГИБДД объявляли в розыск водителя, который сбил пешехода в Дзержинском районе.