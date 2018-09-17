Ещё
ГИБДД объявила в розыск водителя, который бросил автомобиль возле планетария
Далее:
Читайте также:
Ещё

ГИБДД объявила в розыск водителя, который бросил автомобиль возле планетария 

ngs.ru + ещё 44 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Новосибирская госавтоинспекция объявила в розыск водителя, который ушёл с места аварии на Ключ-Камышенском плато.
«Неустановленный водитель на автомобиле "Киа Сорренто" следовал по дороге без названия со стороны Ключ-Камышенское плато в сторону Большевистской», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.
Авария случилась рядом с планетарием — он столкнулся со встречным «Киа Соул», за рулём этого автомобиля была 39-летняя женщина. В больницу попала 7-летняя девочка, она получила ушибы.
«Водитель в пешем порядке ушёл с места происшествия. Машина осталась на месте. Ведутся розыскные работы по данному факту», — добавил Савченков.
Всех, кто знает что-либо о волители просят обратится по телефону 232-23-51.
В конце августа ГИБДД объявляли в розыск водителя, который сбил пешехода в Дзержинском районе.
ngs.ru: последние новости
Новосибирцы задержали пьяного виновника аварии «Хонда» влетела в припаркованный автомобиль с девушкой-подростком Надо подождать: власти закончат ремонт Красного проспекта до конца сентября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДТП на Кубани пострадали более 20 человек
Составлен ТОП дешевых кроссоверов в РФ1
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Крупное ДТП в центре Москвы: столкнулись четыре авто2
Названы популярные в РФ китайские автомобили
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение