Курских водителей проверят на трезвость

15 и 16 сентября сотрудники ГИБДД проводят выездные рейды.

Проверки на трезвость пройдут в областном центре и в ряде районов региона. Сотрудники ГИБДД призывают граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в правоохранительные органы о нетрезвых водителях по телефонам: 02, с мобильного телефона 102, (4712) 36-70-01, 36-70-02. Конфиденциальность гарантируется.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что за вождение в нетрезвом состоянии предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права на срок от 1,5 до 2 лет.