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Курских водителей проверят на трезвость
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Курских водителей проверят на трезвость 

Курские известия + ещё 43 20 часов назад
Фото: Курские известия
15 и 16 сентября сотрудники ГИБДД проводят выездные рейды.
Проверки на трезвость пройдут в областном центре и в ряде районов региона. Сотрудники ГИБДД призывают граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в правоохранительные органы о нетрезвых водителях по телефонам: 02, с мобильного телефона 102, (4712) 36-70-01, 36-70-02. Конфиденциальность гарантируется.
Сотрудники ГИБДД напоминают, что за вождение в нетрезвом состоянии предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права на срок от 1,5 до 2 лет.
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