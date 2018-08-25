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В ДТП с грузовиком под Рязанью погибли ребенок и трое взрослых
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В ДТП с грузовиком под Рязанью погибли ребенок и трое взрослых 

РИА Новости 25 августа 2018
Фото: РИА Новости
БРЯНСК, 25 авг — РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при столкновении автомобиля BMW c грузовым автомобилем в Рязанской области, водитель грузовика госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
По предварительной информации, столкновение легкового автомобиля BMW и грузового автомобиля MAN произошло на 263 километре автодороги М5 «Урал» в Шиловском районе Рязанской области.
"В результате столкновения произошло возгорание автомобиля BMW, есть погибшие, все из легкового автомобиля, в том числе ребенок. Их личности устанавливаются", — сказал собеседник агентства.
По его словам, водитель грузового автомобиля госпитализирован. Движение на трассе не перекрывалось. На месте работают правоохранительные органы.
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