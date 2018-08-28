Минобороны предложило разрешить бронетехнике ездить по общим дорогам

Военное ведомство России предлагает разрешить новой бронетехнике добираться до места испытаний или заказчика дорогами общего пользования, говорится в проекте постановления кабмина.

Сейчас приходится тратить средства на перемещение техники различным транспортом, например, морским или железнодорожным, передает ТАСС

На данный момент в военной автоинспекции нельзя зарегистрировать технику, которая добиралась бы до места самостоятельно.

То же самое касается и военной продукции на экспорт.

Проект предлагает разрешить военной автоинспекции регистрировать технику, чтобы та перемещалась «по автомобильным дорогам своим ходом для доставки государственным заказчикам, а также иностранным заказчикам».

Это позволит сделать гособоронзаказ эффективнее, снизить издержки и повысить конкурентоспособность, поскольку придется тратить меньше средств при проведении испытаний.

Минобороны отмечает, что дополнительных расходов на реализацию предложения не потребуется.