Кровавый месяц: люди гибнут в ДТП

Иномарка насмерть сбила девочку на переходе в Подмосковье

В субботу в окрестностях Москвы произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. В Рязанской области страшная авария с грузовиком унесло четыре человеческие жизни, а в Подмосковье 73-летний пенсионер задавил насмерть на пешеходном переходе маленькую девочку. Ее дедушка находится в тяжелом состоянии. В пятницу вечером в ДТП под Тулой на трассе М-2 «Крым» погибли пять человек.

Август продолжает подтверждать печальную славу одного из самых аварийных месяцев в году. Крупные ДТП с большим количеством жертв происходят на дорогах страны ежедневно. За последние сутки в Подмосковье, а также в Рязанской и Тульской областях произошли три резонансные аварии, жертвами которых в общей сложности стал 10 человек, включая детей.

Жертвами огненного ДТП в Рязанской области в субботу утром стали четыре человека, включая одного ребенка. Авария произошла в Шиловском районе на 263-м километре трассы М-5 «Урал» около 9 утра. Водитель BMW по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и протаранил грузовик «МАЗ». После почти лобового столкновения произошло возгорание — огонь охватил оба автомобиля.

Водитель и пассажир BMW скончались сразу же, а женщина и ребенок уже после прибытия медиков. Водитель грузовика, на фуре которого красуется в качестве рекламы одной из местных фирм огромная надпись «Оптимист», госпитализирован.

«Я увидел, что языки пламени вырываются. Я и еще один мужчина взяли огнетушители и попытались потушить. Сначала все утихло, но нам не хватило огнетушителей. Вокруг еще люди бегали, боялись подойти, хотя пламени такого сильного ещё не было», — рассказал местным СМИ один из очевидцев. По его словам, на этом участке проходит ремонт дороги и движение в обе стороны было затруднено еще до аварии.

«Непонятно, грузовик этот ехал по обочине, звука тормозов не было, был шлепок. Впереди меня было еще две машины. Резкий хлопок — и они оба загорелись», — пояснил мужчина. Не исключено, что косвенной причиной трагедии мог стать именно ремонт дороги. Однако достоверно понять о причинах случившегося, скорее всего, уже не удастся ввиду смерти предполагаемого виновника аварии отсутствия видеозаписи момента ДТП.

«Проводится проверка, все обстоятельства аварии уточняются. Устанавливаются личности погибших. Движение транспортных средств не перекрывалось», — отмечается в сообщении региональной полиции.

Что стало причиной трагедии установить, скорее всего, уже не удастся ввиду смерти предполагаемого виновника аварии отсутствия видеозаписи момента ДТП.

Также в субботу утром трагедия произошла в Ногинском районе. Около 11.30 утра в деревне Мамонтово 73-летний пенсионер, житель Москвы, совершил наезд на мужчину и ребенка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

В результате трехлетняя девочка погибла на месте происшествия, а ее дедушка госпитализирован в тяжелом состоянии. После аварии пенсионер не стал скрываться с места ДТП, а дождался полицию.

Никакой другой информации о трагедии в подмосковном ГУ МВД пока не предоставили, в деталях случившегося разбираются сотрудники полиции. Информации о возбуждении уголовного дела пока не поступало. За смертельное ДТП с одним погибшим водителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет, а если выяснится, что в момент аварии он был нетрезв, то от двух до семи лет.

В пятницу вечером крупное ДТП произошло в Щекинском районе Тульской области. На 200-м километре трассы М-2 «Крым» около восьми вечера столкнулись Lada Priora и зерновоз «КамАЗ».

Как и в случае под Рязанью, здесь легковушка также по неизвестным причинам вылетела на встречку и врезалась во встречный автомобиль.

Учитывая огромную разницу в массе транспортных средств, шансов выжить у пассажиров легковушки почти не было. Четверо пассажиров Lada скончались на месте ДТП, а водитель умер спустя несколько часов в больнице.

Напомним, что минувший июль стал самым «кровавым» месяцем с начала года по количеству погибших в ДТП. В общей сложности на дороге погибли 1829 человек, еще более 20 тысяч были ранены. Не исключено, что в августе эти показатели, учитывая огромное количество крупных аварий, произошедших по всей стране с начала месяца, окажется еще выше.