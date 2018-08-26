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Маленького сына красноярские родители прокатили на крыше автомобиля
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Маленького сына красноярские родители прокатили на крыше автомобиля 

АиФ Красноярск 26 августа 2018
Фото: АиФ Красноярск
Все произошло, по словам очевидцев, возле ресторана быстрого питания KFC на улице Шахтеров. Автомобиль, на крыше автомобиля которого сидит ребенок, двигается рядом с заведением. В авто на передних креслах сидят двое взрослых. С маленьким ребенком на руках на пассажирском сиденье сидит мужчина. Во время движения мальчик сидел и держался за крышу машины. Как рассказывают очевидцы, родители проехали несколько метров, затем посадили ребенка в машину и семья уехала. В пресс-службе ГИБДД сообщили, что уже проверяют это правонарушение, устанавливают его участников.
https://www.instagram.com/p/Bm46aNvBJ0n/?utm_source=ig_web_copy_link
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