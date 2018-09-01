В ДТП с туристическим микроавтобусом на Кубани погиб один человек

КРАСНОДАР, 1 сентября. / ТАСС /. Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе «Дон» в Краснодарском крае, в результате один человек погиб. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МВД по региону. По данным ведомства, сообщение об аварии поступило в субботу в 06:50 мск. В районе города Горячий Ключ на 1396-м км федеральной автодороги М-4 «Дон» столкнулись автомобиль BMW и микроавтобус Mercedes. "По предварительным данным, водитель BMW допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с микроавтобусом Mercedes Sprinter. Из-за отлетевших деталей незначительные механические повреждения получили еще две машины: Mazda Toyota . В результате ДТП на месте от полученных травм погиб водитель BMW. В больницу доставлена девушка, пассажир BMW, и два пассажира микроавтобуса", — говорится в сообщении регионального главка. В момент аварии в микроавтобусе находились 20 пассажиров. В ГУ МВД пояснили, что автобус выполнял заказную поездку — вез отдыхающих на море. На месте работают полицейские, проводится проверка.