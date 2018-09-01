Ещё
В ДТП с туристическим микроавтобусом на Кубани погиб один человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ДТП с туристическим микроавтобусом на Кубани погиб один человек 

ТАСС + ещё 14 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе «Дон» в Краснодарском крае, в результате один человек погиб. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, сообщение об аварии поступило в субботу в 06:50 мск. В районе города Горячий Ключ на 1396-м км федеральной автодороги М-4 «Дон» столкнулись автомобиль BMW и микроавтобус Mercedes.
"По предварительным данным, водитель BMW допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с микроавтобусом Mercedes Sprinter. Из-за отлетевших деталей незначительные механические повреждения получили еще две машины: Mazda и Toyota. В результате ДТП на месте от полученных травм погиб водитель BMW. В больницу доставлена девушка, пассажир BMW, и два пассажира микроавтобуса", — говорится в сообщении регионального главка.
В момент аварии в микроавтобусе находились 20 пассажиров. В ГУ МВД пояснили, что автобус выполнял заказную поездку — вез отдыхающих на море.
На месте работают полицейские, проводится проверка.
ТАСС: последние новости
Количество погибших в ДТП с участием маршруток в Омске увеличилось до двух Движение в центр по Новоарбатскому мосту организовано по встречному ряду Молодой человек упал в Москва-реку с Большого каменного моста, делая селфи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок23
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой73
Россия снизила ввозные пошлины на автомобили
Volvo XC 90 увеличил свои габариты
Машина с курсантами попала в смертельное ДТП
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение