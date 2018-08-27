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Стали известны подробности наглого угона иномарки на мосту через Волгу
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Стали известны подробности наглого угона иномарки на мосту через Волгу 

k1news.ru 21 час назад
Костромской наркоман, который на прошлой неделе совершил угон в стиле GTA на мосту через Волгу, 2 месяца проведет под стражей, сообщает Димитровский районный суд.
Напомним, что инцидент произошел 22 августа. Семейная пара ехала на своем «Renault Logan» к мосту от ТЦ «РИО». Поток машин был большой, и автомобиль двигался медленно. Когда иномарка ехала по мосту, в стекло задней двери постучал молодой человек. Водитель притормозил, и пешеход тут же запрыгнул на заднее сиденье.
Незваный гость тут же начал вести себя агрессивно, и водитель вышел из машины, чтобы выдворить его. Но костромич прыгнул на водительское сиденье, заблокировал двери и поехал дальше по мосту. Жена водителя успела выпрыгнуть из машины, а водитель пытался остановить свой автомобиль и выдернуть ключи из замка зажигания. К сожалению, мужчина упал, и угонщик протащил его почти 30 метров за машиной.
Как мы уже писали, угонщик употреблял наркотики, в момент инцидента он тоже был в состоянии наркотического опьянения. Он выехал на закрытую на ремонт полосу, доехал до улицы Привокзальной, где попал в ДТП. Там его задержали госавтоинспекторы.
Хозяину машины назначено амбулаторное лечение, он получил раны и ссадины. Угонщик дал признательные показания и подтвердил, что в момент угона был под наркотиками.
Забрать чужую машину он решил, так как ему, показалось, что он «увидел трех мужчин, которые за ним гнались».
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