Что для вас самое главное в автомобиле? Конечно же, на первом месте всегда стоит удобство управления и комфорт, а именно, маневренность и просторный салон.
Далее многие задумываются о расходах на автомобиль, значит следующее правило надежность и недорогое обслуживание.
Кажется, ТЕХИНКОМ нашел для вас идеальный автомобиль LADA Granta.
И только сейчас на LADA Granta действует специальное предложение выгода до 90 000 рублей.
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Не верите нам? Доверьтесь своим глазам приезжайте на тест-драйв LADA Granta в ближайший дилерский центр ТЕХИНКОМ.
Запомните, LADA Granta это комфорт, надежность и доступность!
Узнать все подробности вы можете у наших менеджеров по телефону: +7 (495) 778-98-50 Ждём Вас в дилерских центрах ТЕХИНКОМ:
МКАД 105 км (внутренняя сторона), Щелковское ш., д. 100, корп. 1 МКАД 65 км (внутренняя сторона), ул. Кулакова, вл. 24, стр. 3 МКАД 47 км (внешняя сторона), стр. 3 МКАД 14 км (внешняя сторона), г. Котельники, Коммерческий пр-д, д. 8