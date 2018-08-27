LADA Granta — народный автомобиль!

Что для вас самое главное в автомобиле? Конечно же, на первом месте всегда стоит  удобство управления и комфорт, а именно, маневренность и просторный салон.

Далее многие задумываются о расходах на автомобиль, значит следующее правило  надежность и недорогое обслуживание.

Кажется, ТЕХИНКОМ нашел для вас идеальный автомобиль  LADA Granta

И только сейчас на LADA Granta действует специальное предложение  выгода до 90 000 рублей.

Автомобили в наличии

Не верите нам? Доверьтесь своим глазам  приезжайте на тест-драйв LADA Granta в ближайший дилерский центр ТЕХИНКОМ.

Запомните, LADA Granta  это комфорт, надежность и доступность!

Узнать все подробности вы можете у наших менеджеров по телефону: +7 (495) 778-98-50 Ждём Вас в дилерских центрах ТЕХИНКОМ:

МКАД 105 км (внутренняя сторона), Щелковское ш., д. 100, корп. 1 МКАД 65 км (внутренняя сторона), ул. Кулакова, вл. 24, стр. 3 МКАД 47 км (внешняя сторона), стр. 3 МКАД 14 км (внешняя сторона), г. Котельники, Коммерческий пр-д, д. 8