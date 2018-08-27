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LADA Granta — народный автомобиль!
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LADA Granta — народный автомобиль! 

Wroom.ru 21 час назад
Фото: Wroom.ru
Что для вас самое главное в автомобиле? Конечно же, на первом месте всегда стоит  удобство управления и комфорт, а именно, маневренность и просторный салон.
Далее многие задумываются о расходах на автомобиль, значит следующее правило  надежность и недорогое обслуживание.
Кажется, ТЕХИНКОМ нашел для вас идеальный автомобиль  LADA Granta.
И только сейчас на LADA Granta действует специальное предложение  выгода до 90 000 рублей.
Автомобили в наличии
Не верите нам? Доверьтесь своим глазам  приезжайте на тест-драйв LADA Granta в ближайший дилерский центр ТЕХИНКОМ.
Запомните, LADA Granta  это комфорт, надежность и доступность!
Узнать все подробности вы можете у наших менеджеров по телефону: +7 (495) 778-98-50  Ждём Вас в дилерских центрах ТЕХИНКОМ:
МКАД 105 км (внутренняя сторона), Щелковское ш., д. 100, корп. 1  МКАД 65 км (внутренняя сторона), ул. Кулакова, вл. 24, стр. 3  МКАД 47 км (внешняя сторона), стр. 3  МКАД 14 км (внешняя сторона), г. Котельники, Коммерческий пр-д, д. 8
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