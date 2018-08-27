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Видео: пожалуй, лучший «сэйв» года на Нюрбургринге
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Видео: пожалуй, лучший «сэйв» года на Нюрбургринге 

Motor.ru 17 часов назад
Фото: Motor.ru
На YouTube-канале Racingfun Nordschleife появился ролик с самым эффектным уходом от аварии на «Северной петле» Нюрбургринга. В одном из поворотов хэтчбек Daihatsu Cuore встал на два колеса и должен был перевернуться, но машина смогла стабилизироваться.
Тем не менее, автомобиль получил серьезные повреждения. У него от удара пострадали колеса, лобовое стекло и подвеска.
Видео RACINGFUN NORDSCHLEIFE
В прошлом году автором, пожалуй, лучшего «сэйва» года стал мотоциклист Джеймс Хильер, который во время гонок на острове Мэн смогу удержать свой байк от падения после прыжка в быстром повороте. Как правило, к этому виражу мотоциклисты подлетают на пятой передаче и скорости около 290 километров в час.
Видео christiaandm
В прошлом году в один часовой ролик собрали самые зрелищные аварии, произошедшие на Нюрбургринге. Также можно посмотреть на более чем 30 машин, которые побывали в ДТП на «Северной петле».
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