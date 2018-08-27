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Прототип Toyota Supra попал в аварию во время испытаний
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Прототип Toyota Supra попал в аварию во время испытаний 

Auto.Today 16 часов назад
Фото: Auto.Today
Дорожная версия Toyota Supra потерпела крушение, которое произошло в Нюрбургринге во второй половины для. Фото-шпионы известного интернет-портала Carscoops оказались на месте событий и сумели зафиксировать последствия аварии во время тестов.
«Toyota Supra потерпела крушение на участке Döttinger Höhe, очень длинном для машин, которые ездят с высокой скоростью», — сообщил очевидец. «По необъяснимым причинам автомобиль врезался в правую ограду и остановился на левой части трека. Никто не пострадал, и водитель в порядке, и с ним ничего не случилось. Только прототип был сильно поврежден спереди с правой стороны и в районе задней колесной арки». Конечно, это далеко не первая авария, случившаяся во время тестирования транспортных средств. На протяжении многих лет производители сталкиваются с многочисленными крушениями и столкновениями прототипов и испытательных мулов, причем некоторые из них являются более серьезными и приводят к смертельным исходам.
На данный момент Toyota не предоставила подробности предстоящего Supra, но недавно появившийся отчет указывает на общий вес автомобиля в 1500 килограмм, что на 250 кг превышает массу Toyota 86/GT86 и на 15 кг легче, чем четвертое поколение Supra 1990-х годов. Также считается, что модель предложит два двигателя с турбонаддувом, полученные от BMW, мощностью в 260 и 335 лошадиных сил.
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