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Костромич угнал авто и попытался скрыться от невидимых преследователей
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Костромич угнал авто и попытался скрыться от невидимых преследователей 

АиФ Владимир 16 часов назад
Фото: АиФ Владимир
Костромич угнал автомобиль на мосту через Волгу и попытался скрыться на нем от невидимых преследователей. Молодой человек признался, что был в состоянии наркотического опьянения.
Инцидент произошел 22 августа. Мужчина вместе с супругой ехал по мосту на Renault Logan от торгового центра РИО. Поток машин был большой, поэтому он ехал медленно. В какой-то момент в заднее стекло постучал незнакмый молодой человек. Водитель притормозил, пешеход запрыгнул в машину.
Тогда мужчина вышел, что прогнать незнакомца из машины. В этот момент молодой человек перепрыгнул на переднее сидение и нажал газ. Жена водителя успела выйти из машины. Мужчина попытался вытащить ключ зажигания из авто, но угонщик протащил его по мосту.
Злоумышленника задержали на улице Привокзальная: он попал в ДТП. Юноша признался, что ему померещили три человека, которые гнались за ним. Теперь он проведет два месяца под стражей.
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