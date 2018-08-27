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Неизвестный в Кузьминках под предлогом тестового заезда при покупке Audi скрылся от владельца машины
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Неизвестный в Кузьминках под предлогом тестового заезда при покупке Audi скрылся от владельца машины 

Агентство «Москва» + ещё 3 27 августа 2018
Фото: Вечерняя Москва
В столичном районе Кузьминки неизвестный, якобы намереваясь приобрести автомобиль Audi класса «люкс», сел за руль и скрылся от владельца машины, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.
«По адресу: ул. Зеленодольская, д. 21, корп. 1, неизвестный под предлогом покупки автомобиля Audi скрылся на данном автомобиле. По данному факту проводится проверка», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь источник Агентства «Москва» в правоохранительных органах уточнил, что мужчина попросил владельца Audi A7 сделать тестовый заезд, после чего скрылся. Он добавил, что для поимки злоумышленника в столице объявлен план «Перехват».
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