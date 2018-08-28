Лобовое под Петербургом: водитель уснул за рулем

Современные машины с каждым годом становятся все более защищенными от столкновений на дороге. И это действительно снижает смертность — следующее видео тому пример.

VW Polo Sedan в свое время получил четыре из пяти звезд за безопасность, лишившись пятой звезды за отсутствие у авто системы курсовой устойчивости ESC. Водитель Polo уснул за рулем и врезался в микроавтобус. Удар был страшным — машину буквально смяло, а микроавтобус унесло с дороги. Однако удивительным образом никто не погиб и даже не получил действительно тяжелых травм.

То же самое можно сказать и про автора видео — он проскользнул мимо врезавшихся машин и сам избежал столкновения. А мораль этой истории — постарайтесь не садиться за руль, когда вас тянет в сон.