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Лобовое под Петербургом: водитель уснул за рулем
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Лобовое под Петербургом: водитель уснул за рулем 

Авторамблер 7 часов назад
Фото: Авторамблер
Современные машины с каждым годом становятся все более защищенными от столкновений на дороге. И это действительно снижает смертность — следующее видео тому пример.
VW Polo Sedan в свое время получил четыре из пяти звезд за безопасность, лишившись пятой звезды за отсутствие у авто системы курсовой устойчивости ESC. Водитель Polo уснул за рулем и врезался в микроавтобус. Удар был страшным — машину буквально смяло, а микроавтобус унесло с дороги. Однако удивительным образом никто не погиб и даже не получил действительно тяжелых травм.
То же самое можно сказать и про автора видео — он проскользнул мимо врезавшихся машин и сам избежал столкновения. А мораль этой истории — постарайтесь не садиться за руль, когда вас тянет в сон.
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