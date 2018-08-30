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На Камчатке сфотографировали медведя-эстета
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На Камчатке сфотографировали медведя-эстета 

РИА Новости + ещё 5 47 минут назад
Фото: Кам 24
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал фотографии медведя, который каждое утро встречает рассветы.
"Они действительно прекрасны", — пишут сотрудники заповедника.
Публикация от Кроноцкий заповедник (@kronoki.ru)
28 Авг 2018 в 10:44 PDT  "Я б на его месте тоже так делала, — комментируют фотографии пользователи социальных сетей. — Медведь — эстет".
Возможность наблюдать за медведями в их естественной среде привлекает туристов на Камчатку. Например, на Курильском озере можно одновременно увидеть примерно 30 медведей — они ловят рыбу, которая практически сама прыгает им в пасть.
"Режим дня у животных такой: ночью они рыбачат и отъедаются на зиму, днем отдыхают. Поэтому наблюдать за ними можно утром и вечером", — поясняют в турфирмах.
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