Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды

Сезон за 3 секунды: пермяк установил новый рекорд

Пермяк Сережа побил рекорд длительности мотосезона

Уроженец Перми по имени Сергей установил антирекорд длительности мотосезона. Об этом сообщает Mash.

На видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом, пермяк запечатлен за гаражами, сидя на уже не новом мотоцикле. Сергей смог его завести и некоторое время просто сидел на нем.

«Седалище проверил? Форсунки?» — поинтересовался оператор.

Снимавший видео молодой человек не дал Сергею времени на ответ, признал форсунки готовыми к «бою» и призвал байкера стартовать. Сергей последовал совету и, быстро, но неуверенно двинувшись, врезался в стоявший в трех метрах от него автомобиль.

«Ты что, Сережа?» — спросил на этот раз оператор у вылетевшего из «седалища» друга.

В свою очередь, девушка, вышедшая из машины, ограничилась советом Сергею — не ездить на мотоцикле, «если не умеешь».