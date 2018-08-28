Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды

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Сезон за 3 секунды: пермяк установил новый рекорд 

Рамблер 28 августа 2018
Пермяк Сережа побил рекорд длительности мотосезона
Уроженец Перми по имени Сергей установил антирекорд длительности мотосезона. Об этом сообщает Mash.
На видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом, пермяк запечатлен за гаражами, сидя на уже не новом мотоцикле. Сергей смог его завести и некоторое время просто сидел на нем.
«Седалище проверил? Форсунки?» — поинтересовался оператор.
Снимавший видео молодой человек не дал Сергею времени на ответ, признал форсунки готовыми к «бою» и призвал байкера стартовать. Сергей последовал совету и, быстро, но неуверенно двинувшись, врезался в стоявший в трех метрах от него автомобиль.
«Ты что, Сережа?» — спросил на этот раз оператор у вылетевшего из «седалища» друга.
В свою очередь, девушка, вышедшая из машины, ограничилась советом Сергею — не ездить на мотоцикле, «если не умеешь».
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