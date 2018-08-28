На 11 процентов в июле выросли перепродажи автомобилей Hyundai

На 11 процентов в июле выросли перепродажи автомобилей Hyundai На рынке автомобилей с пробегом в июле 2018 года покупатели приобрели 17 846 машин марки Hyundai. Перепродажи выросли в годовом сравнении на 11% к прошлогоднему результату (16 113 ед.).

На вторичном авторынке России самый продаваемый Hyundai — это «Солярис». В июле этого года россияне купили 7929 ед. Hyundai Solaris с пробегом, — это на 15% больше, чем годом ранее (6899 ед.). На втором месте среди Hyundai с пробегом находится Hyundai Getz — 1825 ед. таких машин было перепродано в июле этого года, на 2,3% меньше, чем годом ранее (1868 ед.). Далее в списке находится Hyundai Elantra , перепродажи этой модели выросли в июле на 4,7% в годовом сравнении, то есть с 1418 до 1485 ед. авто. В число самых востребованных на вторичном рынке автомобилей Hyundai в июле этого года попал также и Hyundai ix35 . Спрос на автомобили этой модели вырос на вторичном авторынке на 28% в июле, а показатели реализации возросли в годовом сравнении с 1121 до 1439 ед. авто. В топ-5 автомобилей Hyundai с пробегом в июле этого года попал также Hyundai Santa Fe : 1224 таких подержанных внедорожников было продано в России в июле этого года, что оказалось на 4,4% больше прошлогоднего результата (1172 ед.).

С января по июль 2018 года в России, согласно данным «Автостат Инфо», было реализовано 117 240 автомобилей Hyundai с пробегом. Перепродажи таких машин выросли на 14% в сравнении с результатом прошлого года (102 732 авто).