Ещё
На юго-западе Китая пять человек погибли из-за наводнения
Далее:
Читайте также:
Ещё

На юго-западе Китая пять человек погибли из-за наводнения 

РИА Новости + ещё 19 2 часа назад
Фото: Газета "Труд"
ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Пять человек погибли, пять пострадали, еще 16 числятся пропавшими без вести в результате наводнения в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщают местные власти.
Причиной наводнения стали сильные дожди, которые обрушились в первые часы воскресенья на уезд Малипо. Стихия привела к перебоям с электроснабжением, связью и транспортным сообщением, а также разрушениям домов и проседанию дорог.
Сообщается, что, по состоянию на 17.00 (12.00 мск) по местному времени, пять человек погибли, пять пострадали, еще 16 числятся пропавшими без вести.
Местные власти привели в действие механизм экстренного реагирования, поисково-спасательные работы продолжаются.
Последние новости
Погиб глава ДНР Александр Захарченко Пассажирский самолет скатился в реку и загорелся при посадке в Сочи Поклонская прокомментировала предложения по пенсионной системе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сколько на самом деле зарабатывают таксисты в Москве1
Обновленная Hyundai Creta пользуется ажиотажным спросом
Назван топ-5 обычных машин, которые превратили в «танки»1
Hyundai сделала для китайцев брутальный Tucson1
Второго такого не найти: BMW M5 F10 от CFD
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение