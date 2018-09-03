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Наводнение унесло жизни пяти человек в Китае
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Наводнение унесло жизни пяти человек в Китае 

Российская Газета + ещё 21 51 минуту назад
Фото: Российская Газета
Пять человек погибли в результате наводнения в Китае. Еще пятеро пострадали, а 16 человек числятся пропавшими без вести — таковы предварительные данные. Инцидент произошел на юго-западе страны в провинции Юньнань.
Причиной наводнения стали сильные дожди, которые обрушились в воскресенье на уезд Малипо. Об этом сообщает РИА Новости. Стихия спровоцировала перебои с электроснабжением, были нарушены связь и транспортное сообщение, размыты дороги и повреждены здания.
На территории провинции введен режим экстренного реагирования, поисково-спасательные работы продолжаются.
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