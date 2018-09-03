Наводнение унесло жизни пяти человек в Китае

Пять человек погибли в результате наводнения в Китае. Еще пятеро пострадали, а 16 человек числятся пропавшими без вести — таковы предварительные данные. Инцидент произошел на юго-западе страны в провинции Юньнань.

Причиной наводнения стали сильные дожди, которые обрушились в воскресенье на уезд Малипо. Об этом сообщает РИА Новости. Стихия спровоцировала перебои с электроснабжением, были нарушены связь и транспортное сообщение, размыты дороги и повреждены здания.

На территории провинции введен режим экстренного реагирования, поисково-спасательные работы продолжаются.