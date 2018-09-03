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В Китае из-за ливней погибли пять человек
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В Китае из-за ливней погибли пять человек 

Газета.Ru + ещё 20 1 час назад
Фото: Aly Song/Reuters
В китайской провинции Юньнань в результате наводнения, которое было вызвано сильными дождями, погибли пять человек. Об этом сообщает «Синьхуа».
По данным агентства, в настоящее время 16 человек числятся пропавшими без вести.
Как отмечается, местные власти ввели в провинции режим экстренного реагирования.
При этом из-за ливней уезд Малипо остался без электричества и связи.
Ранее сообщалось, что в итальянской области Калабрия по меньшей мере пять человек погибли в результате паводка, вызванного сильными дождями.
Как отмечалось, погибшие находились в составе туристической группы.
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