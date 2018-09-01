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В Китае пять человек погибли из-за схода оползня на тоннель
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В Китае пять человек погибли из-за схода оползня на тоннель 

Газета.Ru + ещё 10 24 минуты назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Оползень обрушился на строящийся железнодорожный тоннель, унеся жизнь пяти человек, сообщает «Инфореактор».
Так, стало известно, что количество жертв схода смертоносного оползня на юго-западе Китая увеличилось до пяти, ранее сообщалось о четырех погибших.
В момент схода производились работы по строительству тоннеля в уезде Моцзян близ города Пуэр провинции Юньнань. Оползень обрушился прямо на стройплощадку. Сначала были данные, что четыре человека погибли, двое получили ранения и еще трое числятся пропавшими без вести.
Отмечается, что строительством тоннеля занимается китайская компания China Railway Engineering Corp. На поиски пропавших вызваны специалисты экстренных служб.
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