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В Нижегородской области водитель погиб в ДТП с грузовиком
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В Нижегородской области водитель погиб в ДТП с грузовиком 

АиФ Нижний Новгород 28 августа 2018
Фото: АиФ Нижний Новгород
Водитель автомобиля Nissan погиб при столкновении с грузовиком MAN в Кстовском районе Нижегородской области, сообщает региональное управление ГИБДД.
Авария произошла 27 августа в 10:15 на 469 км автодороги Москва — Уфа. Водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество при выезде со второстепенной дороги. В результате произошло столкновение с грузовиком.
В ДТП погиб мужчина 1945 года рождения, который управлял автомобилем Nissan. Пассажирка этой же машины госпитализирована с тяжелой сочетанной травмой.
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