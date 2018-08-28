В Нижегородской области водитель погиб в ДТП с грузовиком

Водитель автомобиля Nissan погиб при столкновении с грузовиком MAN в Кстовском районе Нижегородской области, сообщает региональное управление ГИБДД

Авария произошла 27 августа в 10:15 на 469 км автодороги Москва — Уфа. Водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество при выезде со второстепенной дороги. В результате произошло столкновение с грузовиком.

В ДТП погиб мужчина 1945 года рождения, который управлял автомобилем Nissan. Пассажирка этой же машины госпитализирована с тяжелой сочетанной травмой.