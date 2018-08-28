На самый популярный автомобиль петербуржцы могут накопить за 9 месяцев

Как утверждают автоэксперты портала «Avito Авто», второй квартал этого года показал, что наиболее востребованным автомобилем у петербургских автолюбителей является Ford Focus

А если взять за среднюю зарплату в 45000 рублей и предположить, что вся она уйдет на накопление средств для покупки новой машины, то вышеуказанный Ford Focus будет стоять в гараже петербуржца уже через девять месяцев.

В среднем такая машина стоит около 403000 рублей.

Номер два в списке популярности петербуржцев — Daewoo Nexia . На третьем месте — отечественная LADA 2114 Samara.

На общероссийском авторынке лидирует LADA Priora . Если взять усредненную зарплату россиянина в 35000 рублей, то за руль новенькой LADA Priora он сможет сесть уже через семь месяцев.

Ведь ориентировочная стоимость такого автомобиля в России составляет 240000 российских рублей. Но это опять же при полном сбережении зарплаты для покупки машины.