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На самый популярный автомобиль петербуржцы могут накопить за 9 месяцев
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На самый популярный автомобиль петербуржцы могут накопить за 9 месяцев 

Car.ru 28 августа 2018
Фото: Car.ru
Как утверждают автоэксперты портала «Avito Авто», второй квартал этого года показал, что наиболее востребованным автомобилем у петербургских автолюбителей является Ford Focus.
А если взять за среднюю зарплату в 45000 рублей и предположить, что вся она уйдет на накопление средств для покупки новой машины, то вышеуказанный Ford Focus будет стоять в гараже петербуржца уже через девять месяцев.
В среднем такая машина стоит около 403000 рублей.
Номер два в списке популярности петербуржцев — Daewoo Nexia. На третьем месте — отечественная LADA 2114 Samara.
На общероссийском авторынке лидирует LADA Priora. Если взять усредненную зарплату россиянина в 35000 рублей, то за руль новенькой LADA Priora он сможет сесть уже через семь месяцев.
Ведь ориентировочная стоимость такого автомобиля в России составляет 240000 российских рублей. Но это опять же при полном сбережении зарплаты для покупки машины.
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