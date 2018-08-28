На самый популярный автомобиль петербуржцы могут накопить за 9 месяцев 

Как утверждают автоэксперты портала «Avito Авто», второй квартал этого года показал, что наиболее востребованным автомобилем у петербургских автолюбителей является Ford Focus.
А если взять за среднюю зарплату в 45000 рублей и предположить, что вся она уйдет на накопление средств для покупки новой машины, то вышеуказанный Ford Focus будет стоять в гараже петербуржца уже через девять месяцев.
В среднем такая машина стоит около 403000 рублей.
Номер два в списке популярности петербуржцев — Daewoo Nexia. На третьем месте — отечественная LADA 2114 Samara.
На общероссийском авторынке лидирует LADA Priora. Если взять усредненную зарплату россиянина в 35000 рублей, то за руль новенькой LADA Priora он сможет сесть уже через семь месяцев.
Ведь ориентировочная стоимость такого автомобиля в России составляет 240000 российских рублей. Но это опять же при полном сбережении зарплаты для покупки машины.