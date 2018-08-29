Ещё
Первый в мире внедорожный автобус?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первый в мире внедорожный автобус? 

Популярная механика + ещё 1 15 часов назад
Фото: Популярная механика
Разработка новых месторождений полезных ископаемых на Крайнем Севере и в Сибири, лесозаготовка и интенсивные геологоразведочные работы требовали разработки специального транспорта ввиду полного отсутствия дорог с твёрдым покрытием в осваиваемых районах. Даже единственный полноприводный автобус ПАЗ-3201 не обеспечивал нужную проходимость, поэтому первым вахтовым автобусом в 1982 году стал КАвЗ-49471, который представлял собой грузовик Урал-375 с 24-местным пассажирским модулем, изготовленным из кузова автобуса КАвЗ-685.
Torsus Praetorian сконструирован по аналогичному рецепту, поэтому громкое заявление компании Pulsar насчёт «первого в мире внедорожного автобуса» выглядит довольно сомнительным. Автобус сделан на шасси грузового автомобиля MAN с колёсной формулой 4х4. Длина «Преторианца» составляет 8450 миллиметров, ширина — 2540 мм, высота — 3720 мм, а колёсная база — 4200 мм. Полная масса автобуса — 13,5 тонн, дорожный просвет достигает впечатляющих 40 сантиметров, но максимальная глубина брода — всего 70 сантиметров.
Каркас кузова, который вмещает 35 человек, сварен из стальных труб, а все наружные панели сделаны из композитного пластика. Внутри — отдельные кресла с трёхточечными ремнями и DVD-плеер. Вся техника досталась автобусу от донорского грузовика, силовым агрегатом которого является 6,9-литровый шестицилиндровый дизель мощностью 240 лошадиных сил. Максимальная скорость Torsus Praetorian составляет 117 км/ч, а стоимость автобуса стартует с 100 тысяч долларов. Сборка «Преторианца» осуществляется на предприятии в Братиславе.
Популярная механика: последние новости
В России создали «универсальный рецепт» безопасных дорог Из самолета сделали… лимузин Uber, Boeing и Airbus помогут Японии в разработке аэротакси
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта71
Названы сроки презентации обновленного «Патриота»
В Москве открылся международный автосалон
Путин отказался от «финтифлюшкек»111
Назван самый популярный в России мотоцикл
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:30
Объявлены цены на новую Lada Granta
Бортжурнал Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение