Первый в мире внедорожный автобус?

Разработка новых месторождений полезных ископаемых на Крайнем Севере и в Сибири, лесозаготовка и интенсивные геологоразведочные работы требовали разработки специального транспорта ввиду полного отсутствия дорог с твёрдым покрытием в осваиваемых районах. Даже единственный полноприводный автобус ПАЗ-3201 не обеспечивал нужную проходимость, поэтому первым вахтовым автобусом в 1982 году стал КАвЗ-49471, который представлял собой грузовик Урал-375 с 24-местным пассажирским модулем, изготовленным из кузова автобуса КАвЗ-685.

Torsus Praetorian сконструирован по аналогичному рецепту, поэтому громкое заявление компании Pulsar насчёт «первого в мире внедорожного автобуса» выглядит довольно сомнительным. Автобус сделан на шасси грузового автомобиля MAN с колёсной формулой 4х4. Длина «Преторианца» составляет 8450 миллиметров, ширина — 2540 мм, высота — 3720 мм, а колёсная база — 4200 мм. Полная масса автобуса — 13,5 тонн, дорожный просвет достигает впечатляющих 40 сантиметров, но максимальная глубина брода — всего 70 сантиметров.

Каркас кузова, который вмещает 35 человек, сварен из стальных труб, а все наружные панели сделаны из композитного пластика. Внутри — отдельные кресла с трёхточечными ремнями и DVD-плеер. Вся техника досталась автобусу от донорского грузовика, силовым агрегатом которого является 6,9-литровый шестицилиндровый дизель мощностью 240 лошадиных сил. Максимальная скорость Torsus Praetorian составляет 117 км/ч, а стоимость автобуса стартует с 100 тысяч долларов. Сборка «Преторианца» осуществляется на предприятии в Братиславе.