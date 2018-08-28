Ещё
Кроссовер и грузовик столкнулись в Краснодарском крае. Есть пострадавшие
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кроссовер и грузовик столкнулись в Краснодарском крае. Есть пострадавшие 

360tv.ru 11 часов назад
Фото: 360tv.ru
Авария с участием кроссовера и грузовика произошла в районе станицы Нижнебаканской Краснодарского края. Пострадали два человека. Об этом сообщил местный паблик в соцсети Instagram.
ДТП случилось в 15:10 28 августа. 51-летний водитель иномарки Volkswagen Tiguan на скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Freightliner.
Удар был очень сильный. У автомобиля поврежден передний бампер. В результате аварии пострадали водитель кроссовера и его 52-летняя пассажирка. Их отвезли в больницу.
360tv.ru: последние новости
Два человека погибли в ДТП на улице Добровольского во Владивостоке Стали известны причины смертельной аварии в Кургане Появилось видео с места ДТП с участием скорой помощи на юго‐западе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды4
Haval показала новый кроссовер F7
Новый Nissan Juke 2 представят до конца года
Названы причины ажиотажного спроса на кроссоверы
Смертельное ДТП в Крыму11
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:30
Объявлены цены на новую Lada Granta
Бортжурнал Автоновости
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение