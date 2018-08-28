Кроссовер и грузовик столкнулись в Краснодарском крае. Есть пострадавшие

Авария с участием кроссовера и грузовика произошла в районе станицы Нижнебаканской Краснодарского края. Пострадали два человека. Об этом сообщил местный паблик в соцсети Instagram.

ДТП случилось в 15:10 28 августа. 51-летний водитель иномарки Volkswagen Tiguan на скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Freightliner.

Удар был очень сильный. У автомобиля поврежден передний бампер. В результате аварии пострадали водитель кроссовера и его 52-летняя пассажирка. Их отвезли в больницу.