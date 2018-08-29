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В Дагестане двое полицейских пострадали в перестрелке
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В Дагестане двое полицейских пострадали в перестрелке
РИА Новости
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ещё 8
1 час назад
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РИА Новости
ДВОЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ В ПЕРЕСТРЕЛКЕ В ХАСАВЮРТОВСКОМ РАЙОНЕ ДАГЕСТАНА, ПРЕСТУПНИК В РАЗЫСКИВАЕТСЯ —
МВД
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