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В ходе перестрелки в Дагестане пострадали двое полицейских
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В ходе перестрелки в Дагестане пострадали двое полицейских 

Lenta.ru + ещё 29 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Двое полицейских получили ранения в перестрелке в Хасавюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает МВД республики, передает РИА Новости.
Инцидент произошел около 23.00 мск 29 августа в районе населенного пункта Тотурбийкала. Сотрудники полиции остановили автомобиль для проверки документов, после чего неизвестный открыл огонь. Преступнику удалось скрыться.
Стражи порядка были доставлены в больницу с ранениями средней степени тяжести, их жизням ничего не угрожает.
Введен план «Перехват», весь личный состав ОМВД по Хасавюртовскому району поднят по тревоге.
18 февраля в дагестанском Кизляре 22-летний Халил Халилов открыл стрельбу по прихожанам церкви, когда они выходили из храма после воскресной службы. В результате пять человек погибли, четверо пострадали. Нападавший был уничтожен на месте сотрудниками Росгвардии. Ответственность за инцидент взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».
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