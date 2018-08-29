Ещё
В массовом ДТП во Владивостоке «покалечены» четыре автомобиля
Далее:
Читайте также:
Ещё

В массовом ДТП во Владивостоке «покалечены» четыре автомобиля 

Primpress 29 августа 2018
Фото: Primpress
Во Владивостоке произошло массовое ДТП, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Instagram-сообщество dps_vl. Это случилось в районе дома №55а по улице Русская. Водитель Toyota Prius, перестраиваясь со второстепенной полосы на главную, не обратил внимание на то, что в этот момент там двигался автомобиль марки Toyota Vitz. Пытаясь уйти от столкновения, водитель Toyota Vitz выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилями Toyota Corolla, а затем с Toyota Land Cruiser Prado.
Информация о пострадавших не сообщается.
Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Primpress: последние новости
Во Владивостоке на движущийся автомобиль упало дерево Стали известны подробности аварии с участием скорой помощи в Приморье Массовое ДТП произошло во Владивостоке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вся правда: что ждет россиян в Крыму104
Новый кроссовер KIA создаст специально для России
Renault «убьет» Lada Vesta Cross?3
Lifan привез в Москву флагманский кроссовер X80
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта73
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:30
Объявлены цены на новую Lada Granta
Бортжурнал Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение