В массовом ДТП во Владивостоке «покалечены» четыре автомобиля 

Во Владивостоке произошло массовое ДТП, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Instagram-сообщество dps_vl. Это случилось в районе дома №55а по улице Русская. Водитель Toyota Prius, перестраиваясь со второстепенной полосы на главную, не обратил внимание на то, что в этот момент там двигался автомобиль марки Toyota Vitz. Пытаясь уйти от столкновения, водитель Toyota Vitz выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилями Toyota Corolla, а затем с Toyota Land Cruiser Prado.
Информация о пострадавших не сообщается.
Устанавливаются обстоятельства происшествия.