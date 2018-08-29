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В Саратове женщину за рулём ослепил свет фар и она врезалась в поливальную машину
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В Саратове женщину за рулём ослепил свет фар и она врезалась в поливальную машину 

САРАТОВ24 + ещё 1 19 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Минувшей ночью в Ленинском районе Саратова на Московском шоссе "LADA Priora" врезалась в поливальную машину. Женщина за рулём легковушки и её пассажирка получили травмы. На место прибыли спасатели и медики. Они госпитализировали пострадавших в лечебное учреждение. Об этом сообщает портал ЧП-Саратов.
Как пояснила автоледи, при движении её ослепил свет фар другого автомобиля, поэтому она не заметила машину коммунальщиков и допустила столкновение с ней. Дорожные инспекторы продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.
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