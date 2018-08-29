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Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
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Автобус с россиянами не доехал до аэропорта в Турции 

Рамблер 3 часа назад
В турецкой Анталье микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП. По данным Milliyet, в результате аварии пострадали 11 граждан РФ.
Авария произошла ранним утром 29 августа. Автобус вез 25 туристов из Белека в аэропорт, когда в него въехал грузовик.
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В результате столкновения автобус съехал в узкий и неглубокий водный канал.
Травмы также получили водители двух транспортных средств, их и пострадавших россиян доставили в больницы. В каком состоянии они находятся, не уточняется.
Остальных туристов отвезли в аэропорт на другом автобусе. Из-за аварии движение на одной полосе дороги остановили на три часа.
По факту случившегося начала расследование местная полиция.
Сотрудник генконсульства России в Анталье сообщил ТАСС, что «все живы», и все туристы уже получили медицинскую помощь.
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