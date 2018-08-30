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Против экс-судьи на Чукотке возбудили дело после выстрела в подростка
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Против экс-судьи на Чукотке возбудили дело после выстрела в подростка 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против федерального судьи Чаунского района в отставке Владислава Акулова по статье «Причинение тяжкого вреда по неосторожности» УК РФ. Бывший судья выстрелил в подростка из охотничьего карабина, чем причинил тяжкий вред здоровью несовершеннолетнего. Об этом сообщил сайт СК РФ.
Следователи установили, что 24 февраля 2017 года Акулов, занимавший должность федерального судьи Чаунского района Чукотского автономного округа (ЧАО), на дороге Апапельгино-Певек пристреливал карабин. При этом представитель юстиции точно знал, что в данном месте стрелять нельзя. В момент пристрела оружия рядом с судьей находились люди, в числе которых был подросток.
«Подозреваемый, проявляя преступную небрежность, не удерживая ствол в безопасном направлении, стал производить действия по разрядке оружия и в этот момент произошел «затяжной» выстрел из данного карабина в 16-летнего несовершеннолетнего», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Подросток серьезно пострадал. Ему оказали медицинскую помощь и сейчас его жизни ничего не угрожает.
Материалы дела передали для дальнейшего расследования в производство отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Чукотскому автономному округу.
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