Против экс-судьи на Чукотке возбудили дело после выстрела в подростка

Следователи установили, что 24 февраля 2017 года Акулов, занимавший должность федерального судьи Чаунского района Чукотского автономного округа (ЧАО), на дороге Апапельгино-Певек пристреливал карабин. При этом представитель юстиции точно знал, что в данном месте стрелять нельзя. В момент пристрела оружия рядом с судьей находились люди, в числе которых был подросток.

«Подозреваемый, проявляя преступную небрежность, не удерживая ствол в безопасном направлении, стал производить действия по разрядке оружия и в этот момент произошел «затяжной» выстрел из данного карабина в 16-летнего несовершеннолетнего», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Подросток серьезно пострадал. Ему оказали медицинскую помощь и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Материалы дела передали для дальнейшего расследования в производство отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Чукотскому автономному округу.