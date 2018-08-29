Ещё
«10 метров провез на капоте»: челябинец погиб под колесами внедорожника (ВИДЕО)
Далее:
Читайте также:
Ещё

«10 метров провез на капоте»: челябинец погиб под колесами внедорожника (ВИДЕО) 

Уралинформбюро 15 часов назад
Фото: Уралинформбюро
28 августа в Челябинске на улице Новомеханической водитель Toyota Land Cruiser насмерть сбил 61-летнего мужчину.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. Проводится проверка.
Водитель внедорожника рассказал, что ехал со скоростью 50-60 километров в час. Внезапно с обочины, перепрыгнув через ограждение, выскочил мужчина. Водитель провез его на капоте около 10 метров. По его словам, он боялся, что пешеход может попасть под колеса.
Уралинформбюро: последние новости
Пострадавших в ДТП под Антальей россиян увезли в больницу В Миассе 17-летняя велосипедистка попала под колеса иномарки Сотрудники ДПС устроили стрельбу на трассе Екатеринбург - Тюмень
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта71
Названы сроки презентации обновленного «Патриота»
В Москве открылся международный автосалон
Путин отказался от «финтифлюшкек»111
Назван самый популярный в России мотоцикл
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:30
Объявлены цены на новую Lada Granta
Бортжурнал Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение