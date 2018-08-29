«10 метров провез на капоте»: челябинец погиб под колесами внедорожника (ВИДЕО)

28 августа в Челябинске на улице Новомеханической водитель Toyota Land Cruiser насмерть сбил 61-летнего мужчину.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД , пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. Проводится проверка.

Водитель внедорожника рассказал, что ехал со скоростью 50-60 километров в час. Внезапно с обочины, перепрыгнув через ограждение, выскочил мужчина. Водитель провез его на капоте около 10 метров. По его словам, он боялся, что пешеход может попасть под колеса.