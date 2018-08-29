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Прототип внедорожника Aurus появится в начале 2019 года
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Прототип внедорожника Aurus появится в начале 2019 года 

Российская Газета + ещё 6 14 часов назад
Фото: Российская Газета
Уже в начале следующего года будет готов прототип внедорожника Aurus, рассказал сегодня в рамках Московского автосалона министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
В серийное же производство внедорожник может выйти в конце 2019 — первом квартале 2020 года. Сегодня на автосалоне презентован седан нового российского люксового бренда Aurus «Сенат». В свободной продаже он появится в начале следующего года. Сейчас начинается прием заявок на изготовление машин. Окончательные цены так до сих пор и не сформированы. Ориентировочная цена седана будет начинаться от 10 миллионов рублей.
Напомним, что ранее в интервью "Российской газете" Денис Мантуров рассказал, что сам тестировал автомобили бренда, которые были изначально изготовлены для президентского кортежа.
"Мне удалось лично протестировать новые автомобили Aurus, причем как в качестве водителя, так и пассажира. Как водитель могу отметить следующие выдающиеся характеристики: высокий уровень безопасности в салоне — как пассажиров, так и водителя, великолепные разгонные и динамические характеристики. Как пассажир могу выделить общий комфорт и высокое качество примененных материалов в оформлении интерьера. Мне доводилось водить разные автомобили. Конечно, мне нравится комфорт лимузинов и седанов. Но могу сказать, что мне особенно нравятся внедорожники. Как только внедорожник Aurus выйдет на рынок, я всерьез задумаюсь о приобретение такого автомобиля в свое личное пользование. Скорее всего, это будет в 2020 году", — рассказал министр.
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