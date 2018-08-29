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Схема движения изменилась на участке 1‑го Самотечного переулка в центре Москвы
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Схема движения изменилась на участке 1‑го Самотечного переулка в центре Москвы 

РИАМО + ещё 2 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Новую схему движения ввели на одной из улиц в Центральном округе Москвы, которая должна сократить перепробеги и улучшить внутрирайонную связность, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».
«С 28 августа участок 1-го Самотечного переулка (от 2-го Щемиловского переулка до Никоновского переулок) стал двусторонним», — говорится в сообщении.
Изменение схемы движения позволит уменьшить перепробеги и улучшить внутрирайонную связность.
«Просим водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков», — заключается в материале.
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