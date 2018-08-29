Схема движения изменилась на участке 1‑го Самотечного переулка в центре Москвы

Новую схему движения ввели на одной из улиц в Центральном округе Москвы, которая должна сократить перепробеги и улучшить внутрирайонную связность, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«С 28 августа участок 1-го Самотечного переулка (от 2-го Щемиловского переулка до Никоновского переулок) стал двусторонним», — говорится в сообщении.

Изменение схемы движения позволит уменьшить перепробеги и улучшить внутрирайонную связность.

«Просим водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков», — заключается в материале.