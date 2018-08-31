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Спасатели сняли с забора голого тольяттинца
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Спасатели сняли с забора голого тольяттинца 

63.ru + ещё 3 37 минут назад
Фото: 63.ru
Полицейские держали пострадавшего на весу до приезда спасателей
В Тольятти жители Центрального района стали свидетелями необычного происшествия. На одном из заборов они обнаружили голого мужчину, который буквально повис на ограждении. Фото горожане разместили в соцсетях. Мужчина решил перепрыгнуть забор, но не рассчитал силы. Непонятно, правда, почему он оказался без одежды.
— Сосед не смог попасть к себе домой, решил перепрыгнуть через забор, ну и неудачно приземлился на него. Прохожие вызвали полицию, которая держала пострадавшего на весу до приезда спасателей и скорой помощи, — рассказал очевидец.
К счастью, жизненно важные органы при попытке перемахнуть через забор мужчина не задел.
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