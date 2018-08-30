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«Это насилие над машиной»: приморцы — о сомнительном тюнинге Toyota Cresta
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«Это насилие над машиной»: приморцы — о сомнительном тюнинге Toyota Cresta 

Primpress 30 августа 2018
Фото: Primpress
Во Владивостоке в районе произошла дорожная авария с участием двух автомобилей, но внимание приморцев привлекло не само ДТП, а одна из побитых машин, сообщает PRIMPRESS.
Интернет-пользователи «зацепились» за необычный тюнинг автомобиля Toyota Cresta, который врезался в микроавтобус. Легковушка с помощью поднятых колес стала похожа на внедорожник.
Ролик с места аварии появилось в соцсети, где не все оценили тюнинг седана. Одни написали «Креста — огонь», но тех, кто остался не доволен увиденным, оказалось значительно больше.
«Это насилие над машиной», «У владельца кресты с бошкой все норм?», «Тяжелая машина», «Пусть валит туда (на бездорожье), какого хрена он на дорогах города гоняет» — наперебой бросились обсуждать авто злопыхатели.
Кроме того, кто-то в комментариях написал, что владелец необычной машины уже не впервые попадает в ДТП:
«Владелец вечно видимо [тупит] за рулем. То тогда на Снеговой пади паровозик собрал из 4х машин, сейчас этого догнал. В тэхе видимо вечно залипает».
A post shared by Дпс Контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) on Aug 29, 2018 at 4:06am PDT
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