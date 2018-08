«Это насилие над машиной»: приморцы — о сомнительном тюнинге Toyota Cresta

Во Владивостоке в районе произошла дорожная авария с участием двух автомобилей, но внимание приморцев привлекло не само ДТП, а одна из побитых машин, сообщает PRIMPRESS.

Интернет-пользователи «зацепились» за необычный тюнинг автомобиля Toyota Cresta , который врезался в микроавтобус. Легковушка с помощью поднятых колес стала похожа на внедорожник.

Ролик с места аварии появилось в соцсети, где не все оценили тюнинг седана. Одни написали «Креста — огонь», но тех, кто остался не доволен увиденным, оказалось значительно больше.

«Это насилие над машиной», «У владельца кресты с бошкой все норм?», «Тяжелая машина», «Пусть валит туда (на бездорожье), какого хрена он на дорогах города гоняет» — наперебой бросились обсуждать авто злопыхатели.

Кроме того, кто-то в комментариях написал, что владелец необычной машины уже не впервые попадает в ДТП:

«Владелец вечно видимо [тупит] за рулем. То тогда на Снеговой пади паровозик собрал из 4х машин, сейчас этого догнал. В тэхе видимо вечно залипает».

