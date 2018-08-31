Аналитики назвали самые распространённые марки легковых автомобилей в РФ 

Самым популярным среди россиян автомобилем является Lada. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Почти треть всех машин на дорогах России относится к этой марке (13,88 млн автомобилей). На втором месте японская Toyota — 3,82 млн автомобилей. Третью строчку занял Nissan — 2,05 млн экземпляров. Также россияне часто выбирают Hyundai и KIA.
Помимо этого, в десятку лидеров вошли Renault (1,72 млн шт.), Chevrolet (1,64 млн шт.), Volkswagen (1,56 млн шт.), Ford (1,37 млн шт.) и Mitsubishi (1,16 млн шт.). Всего на 1 июля 2018 года в России было почти 43 млн легковушек.