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Сибирячка пыталась задушить задевшего ее велосипедом подростка
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Сибирячка пыталась задушить задевшего ее велосипедом подростка 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Новосибирске неадекватная женщина избила и попыталась задушить школьника, который, ехав мимо на велосипеде, случайно ее задел. Подозреваемую уже нашли, сообщил портал Sib.fm.
Помимо того, что сибирячка поколотила мальчика, она еще и сломала его велосипед. Обидчицу подросток успел снять на телефон — именно это помогло быстро ее найти.
«Благодаря соцсетям нашли. Звонили сразу несколько человек. Они рассказали, где живет женщина. Все назвали один и тот же адрес», — рассказала изданию мама школьника.
Эту информацию родители передали в полицию. Сейчас там проводят доследственную проверку по факту случившегося. Как только женщину задержат, — личность уже установлена, — она будет допрошена.
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