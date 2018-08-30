Череповецкие автомобилисты сняли на видео змею на лобовом стекле

Уж вылез из-под капота прямо во время движения автомобиля.

В Череповце из-под капота вылез уж прямо во время движения машины. Видео с рептилией на лобовом стекле опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» Анна Бабанская.

На видео запечатлено, как из под капота автомобиля прямо во время движения вылезла змея и поползла на лобовое стекло.

Сначала водитель предложил согнать нежданного попутчика дворниками, но потом передумал, так как второй человек в машине был напуган.

После того, как автомобиль остановился, уж уполз в траву.