В Патрушева ассенизаторская машина, у которой отказали тормоза, протаранила шесть автомобилей

Больше всего досталось Hyundai Elantra, которая осталась без двери багажника и частично — заднего бампера

Этим утром, 30 августа, в Патрушева машина службы по откачиванию канализационных стоков на скорости въехала в шесть припаркованных у здания больницы «Нефтяник» автомобилей. От удара легковушки получили различные повреждения — от выбитых фар до раскуроченных бамперов.

Анжела Борисова. — Всего пострадали шесть машин. В момент ДТП водителей и пассажиров в них не было. Предварительная причина столкновения — техническая неисправность крупногабаритного автомобиля (отказали тормоза — Прим.ред.), — рассказала руководитель отделения пропаганды областной ГИБДД

Ещё несколько автомобилей, который от удара навалились друг на друга, как домино

В этом ДТП никто не пострадал. По словам очевидцев, машину скорой помощи поблизости они не наблюдали.

— Вызов по указанному адресу в книге учёта не зафиксирован, — подтвердили в пресс-службе.

Аналогичный случай на тюменской объездной произошёл накануне, 29 августа, где ранним утром столкнулись сразу девять автомобилей. Это спровоцировало серьёзный дорожный затор в районе Воронинских горок. Дорожные инспекторы уже назвали предварительную причину этой массовой аварии — тут сработал человеческий фактор.