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В Патрушева ассенизаторская машина, у которой отказали тормоза, протаранила шесть автомобилей
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В Патрушева ассенизаторская машина, у которой отказали тормоза, протаранила шесть автомобилей 

72.ru 9 часов назад
Фото: 72.ru
Больше всего досталось Hyundai Elantra, которая осталась без двери багажника и частично — заднего бампера
Этим утром, 30 августа, в Патрушева машина службы по откачиванию канализационных стоков на скорости въехала в шесть припаркованных у здания больницы «Нефтяник» автомобилей. От удара легковушки получили различные повреждения — от выбитых фар до раскуроченных бамперов.
— Всего пострадали шесть машин. В момент ДТП водителей и пассажиров в них не было. Предварительная причина столкновения — техническая неисправность крупногабаритного автомобиля (отказали тормоза — Прим.ред.), — рассказала руководитель отделения пропаганды областной ГИБДД Анжела Борисова.
Ещё несколько автомобилей, который от удара навалились друг на друга, как домино
В этом ДТП никто не пострадал. По словам очевидцев, машину скорой помощи поблизости они не наблюдали.
— Вызов по указанному адресу в книге учёта не зафиксирован, — подтвердили в пресс-службе.
Аналогичный случай на тюменской объездной произошёл накануне, 29 августа, где ранним утром столкнулись сразу девять автомобилей. Это спровоцировало серьёзный дорожный затор в районе Воронинских горок. Дорожные инспекторы уже назвали предварительную причину этой массовой аварии — тут сработал человеческий фактор.
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