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Массовое ДТП в Киеве произошло из-за отпавшего колеса
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Массовое ДТП в Киеве произошло из-за отпавшего колеса 

Украина.ру 6 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает 30 августа «Информатор».
Авария произошла возле Академии финансового управления. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали машины марки BMW, Volkswagen и Peugeot.
Автомобили BMW и Peugeot двигались со стороны моста Патона в сторону станции метро «Лыбедская». Volkswagen ехал в противоположном направлении. На ходу у авто лопнуло и отпало колесо. Машина вылетела на встречку и врезалась в BMW и Peugeot.
В результате случившегося водителя Volkswagen госпитализировали с переломом руки. Остальные участники ДТП не пострадали. Однако на месте аварии образовалась крупная пробка.
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