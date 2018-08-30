Массовое ДТП в Киеве произошло из-за отпавшего колеса

Об этом сообщает 30 августа «Информатор».

Volkswagen и Peugeot. Авария произошла возле Академии финансового управления. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали машины марки BMW

Автомобили BMW и Peugeot двигались со стороны моста Патона в сторону станции метро «Лыбедская». Volkswagen ехал в противоположном направлении. На ходу у авто лопнуло и отпало колесо. Машина вылетела на встречку и врезалась в BMW и Peugeot.

В результате случившегося водителя Volkswagen госпитализировали с переломом руки. Остальные участники ДТП не пострадали. Однако на месте аварии образовалась крупная пробка.