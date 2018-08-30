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Костромич потерял сознание за рулем
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Костромич потерял сознание за рулем 

Kostroma.Today + ещё 1 6 часов назад
Фото: Kostroma.Today
Костромич потерял сознание за рулём, узнал KOSTROMA.TODAY. Он въехал в дерево.
По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, 29 августа в 19 часов мужчина ехал по Кинешемскому шоссе в автомобиле Toyota Avensis и ему стало плохо — он потерял сознание. Из-за этого его машина въехала в дерево.
Как пишут очевидцы в соцсетях, 38-летний костромич ехал с маленькой скоростью, так как было много машин. Внезапно его автомобиль начал резко уходить в левую сторону и угодил в ствол дерева. Когда очевидцы открыли дверь машины, водителя сильно трясло. Они оказали ему первую помощь.
Костромич получил травмы. Ему назначили домашнее лечение. Полицейские проводят проверку.
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