Костромич потерял сознание за рулем

Костромич потерял сознание за рулём, узнал KOSTROMA.TODAY. Он въехал в дерево.

По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, 29 августа в 19 часов мужчина ехал по Кинешемскому шоссе в автомобиле Toyota Avensis и ему стало плохо — он потерял сознание. Из-за этого его машина въехала в дерево.

Как пишут очевидцы в соцсетях, 38-летний костромич ехал с маленькой скоростью, так как было много машин. Внезапно его автомобиль начал резко уходить в левую сторону и угодил в ствол дерева. Когда очевидцы открыли дверь машины, водителя сильно трясло. Они оказали ему первую помощь.

Костромич получил травмы. Ему назначили домашнее лечение. Полицейские проводят проверку.