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Саратовский «Водосток» заплатит 335 тысяч рублей за поврежденный люком BMW X6
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Саратовский «Водосток» заплатит 335 тысяч рублей за поврежденный люком BMW X6 

Свободные новости 4 часа назад
Фото: Свободные новости
Арбитражный суд Саратовской области обязал МУП «Водосток» оплатить ремонт автомобиля BMW X6, который был поврежден в результате наезда на незакрепленную крышку канализационного люка, сообщает пресс-служба суда.
Авария произошла 3 декабря прошлого года на улице Кутякова в Саратове. Крышка люка попала между аркой и задним правым колесом автомобиля, который принадлежал ООО «Базарно-Карабулакский консервный завод».
«Согласно справке ГИБДД в результате ДТП были зафиксированы следующие повреждения автомобиля: перекос заднего правого колеса, диска, покрышки, подкрылка заднего правого колеса. С целью определения стоимости ущерба истец обратился в экспертную организацию. Согласно заключению независимой технической экспертизы стоимость устранения дефектов составляет 250 775 рубля, величина утраты товарной стоимости ТС — 31 634 рубля, Всего 282 409 рубля. За проведение экспертизы истец оплатил 15 000 рублей. Поскольку ни один из ответчиков добровольно не возместил истцу причиненный ущерб, истец обратился в суд», — рассказали в арбитраже.
Суд взыскал с «Водостока» более 335 тысяч ущерба и судебных издержек.
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