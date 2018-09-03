Анастасия Волочкова показала, как поздравила дочь с началом учебного года

Звезда устроила девочке красивый сюрприз.

Известная балерина Анастасия Волочкова считает День знаний одним из самых важных праздников в жизни школьников. Именно поэтому она решила поздравить с возвращением за парту свою дочь Ариадну и сделать так, чтобы девочка была рада наступлению осени. Звезда не только закупила для Ариадны все необходимое к началу учебного года, но и приготовила сюрприз. Балерина заказала множество воздушных шаров, которые украсили комнату Ариадны в первые школьные дни.

Решила перед началом учебного года украсить Аришину комнату шариками тематическими. Нам их уже надутыми привезли. 👍🏼 И они взлетели и украсили плафон. А вы украшаете комнаты своих детей?🐒🌺

— написала балерина.

Ариадна, судя по фотографиям, осталась довольна подарком мамы.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

2 Сен 2018 в 7:26 PDT «Анастасия, красивые фотографии! Дизайн комнаты понравился, здорово!», «Прелесть!», «Анастасия! У Вас отменный вкус! Очень красивая комната, как раз для девочки!👍», — откликнулись поклонники балерины, которые также поздравили Ариадну с началом учебного года.

Кстати, на днях Анастасия показала новую школьную форму, которую она купила для дочери.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

29 Авг 2018 в 4:18 PDT Напомним, что у Анастасии Волочковой есть всего один ребенок — дочь Ариадна. Девочка растет очень активной и уже давно показывает в соцсетях, как любит петь и танцевать. Балерина не жалеет денег и позволяет девочке учиться у хороших педагогов по танцам и вокалу. Дочь маму не разочаровывает, некоторое время назад она даже записала собственную песню.

Фото: Instagram / @volochkova_art Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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