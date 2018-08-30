Ещё
Один человек погиб в столкновении Porsche и двух грузовиков на трассе М-5
Далее:
Читайте также:
Ещё

Один человек погиб в столкновении Porsche и двух грузовиков на трассе М-5 

АиФ + ещё 1 3 часа назад
Фото: АиФ
Столкновение Porsche Cayenne с двумя фурами унесло жизнь водителя одного из грузовых автомобилей, сообщают в областном УГИБДД.
Аварию на 1644-м километре трассы М-5 в Катав-Ивановском районе зафиксировали 30 августа в 8:45. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 40-летний житель Иркутской области за рулём грузовика Freightliner на спуске выбрал небезопасную скорость, задел попутный легковой автомобиль, затем грузовик MAN и опрокинулся на обочину. В результате водитель Freightliner получил смертельные травмы, водитель второй фуры, житель Татарстана, и пассажирка Porsche доставлены в больницу.
«Двое детей десяти и семи лет, находившиеся в автомобиле Porsche Cayenne, не пострадали. Были пристёгнуты ремнями безопасности», — пояснили в Госавтоинспекции.
АиФ: последние новости
Водитель и пассажир иномарки погибли в ДТП во время дождя на Южном Урале Грузовик сбил 14-летнего велосипедиста в Челябинске В Челябинской области грузовик протаранил стоящий на обочине микроавтобус
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Renault «убьет» Lada Vesta Cross?
Новый кроссовер KIA создаст специально для России
Чем закончится спор водителя с ГИБДД из-за скорой1
Toyota Corolla получит кросс-версию
Главная «тайна» Московского автосалона-2018 раскрыта
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:30
Объявлены цены на новую Lada Granta
Бортжурнал Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение