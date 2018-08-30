Один человек погиб в столкновении Porsche и двух грузовиков на трассе М-5

Столкновение Porsche Cayenne с двумя фурами унесло жизнь водителя одного из грузовых автомобилей, сообщают в областном УГИБДД

Аварию на 1644-м километре трассы М-5 в Катав-Ивановском районе зафиксировали 30 августа в 8:45. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 40-летний житель Иркутской области за рулём грузовика Freightliner на спуске выбрал небезопасную скорость, задел попутный легковой автомобиль, затем грузовик MAN и опрокинулся на обочину. В результате водитель Freightliner получил смертельные травмы, водитель второй фуры, житель Татарстана, и пассажирка Porsche доставлены в больницу.

«Двое детей десяти и семи лет, находившиеся в автомобиле Porsche Cayenne, не пострадали. Были пристёгнуты ремнями безопасности», — пояснили в Госавтоинспекции.