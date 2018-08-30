Мотоциклист госпитализирован после столкновения с автомобилем BMW на северо-востоке Москвы 

В результате ДТП с участием мотоцикла и автомобиля BMW в столичном районе Отрадное один человек получил травмы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе управления ГИБДД Главного управления МВД РФ по городу.
«В районе д. 27 по ул. Бестужевых произошло ДТП — столкнулись мотоцикл и автомобиль BMW. В результате аварии водитель мотоцикла госпитализирован», — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что на месте происшествия сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины аварии.