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Мотоциклист госпитализирован после столкновения с автомобилем BMW на северо-востоке Москвы
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Мотоциклист госпитализирован после столкновения с автомобилем BMW на северо-востоке Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 1 5 часов назад
В результате ДТП с участием мотоцикла и автомобиля BMW в столичном районе Отрадное один человек получил травмы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе управления ГИБДД Главного управления МВД РФ по городу.
«В районе д. 27 по ул. Бестужевых произошло ДТП — столкнулись мотоцикл и автомобиль BMW. В результате аварии водитель мотоцикла госпитализирован», — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что на месте происшествия сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
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