Мотоциклист госпитализирован после столкновения с автомобилем BMW на северо-востоке Москвы

«В районе д. 27 по ул. Бестужевых произошло ДТП — столкнулись мотоцикл и автомобиль BMW. В результате аварии водитель мотоцикла госпитализирован», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что на месте происшествия сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины аварии.