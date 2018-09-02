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В США разбился легкомоторный самолет
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В США разбился легкомоторный самолет 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
В американском штате Висконсин в результате крушения легкомоторного самолета пострадал один человек. Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, пострадавший пилот пытался скрыться от полиции на самолете.
Как отмечается, самолет потерпел крушение в округе Уопака.
При этом пилот получил тяжелые травмы и был госпитализирован с места аварии.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия в результате крушения легкомоторного самолета погибли четыре человека.
Как отмечалось, при крушении также пострадал один человек.
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