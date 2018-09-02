В США разбился легкомоторный самолет 

В американском штате Висконсин в результате крушения легкомоторного самолета пострадал один человек. Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, пострадавший пилот пытался скрыться от полиции на самолете.
Как отмечается, самолет потерпел крушение в округе Уопака.
При этом пилот получил тяжелые травмы и был госпитализирован с места аварии.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия в результате крушения легкомоторного самолета погибли четыре человека.
Как отмечалось, при крушении также пострадал один человек.