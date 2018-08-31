Гидроцикл с туристами взорвался под Геленджиком. Видео

Отдыхавшие в Краснодарском крае мужчина и его сын попали в реанимацию после неудачной попытки прокатиться на арендованном гидроцикле — плавсредство взорвалось, когда туристы позировали перед камерой.

Инцидент произошел днем 29 августа на одном из пляжей Кабардинки, что в окрестностях Геленджика. На кадрах видно, как аквабайк разворачивается перед лодкой, с борта которой ведется съемка. Спустя пару секунд у гидроцикла взрывается двигатель, при этом сам он разлетается на части, а мужчина и его сын взмывают в воздух.

По предварительным данным, сейчас пострадавшие находятся в реанимации с тяжелыми травмами.