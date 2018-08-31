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Гидроцикл с туристами взорвался под Геленджиком. Видео
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Гидроцикл с туристами взорвался под Геленджиком. Видео 

Вести.Ru + ещё 4 52 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Отдыхавшие в Краснодарском крае мужчина и его сын попали в реанимацию после неудачной попытки прокатиться на арендованном гидроцикле — плавсредство взорвалось, когда туристы позировали перед камерой.
Инцидент произошел днем 29 августа на одном из пляжей Кабардинки, что в окрестностях Геленджика. На кадрах видно, как аквабайк разворачивается перед лодкой, с борта которой ведется съемка. Спустя пару секунд у гидроцикла взрывается двигатель, при этом сам он разлетается на части, а мужчина и его сын взмывают в воздух.
По предварительным данным, сейчас пострадавшие находятся в реанимации с тяжелыми травмами.
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