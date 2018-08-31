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Как в Твери Volkswagen Touareg устроил тройное ДТП снял видеорегистратор
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Как в Твери Volkswagen Touareg устроил тройное ДТП снял видеорегистратор 

tvernews.ru 9 часов назад
Фото: tvernews.ru
ДТП произошло 30 августа на Московском шоссе в районе д.3. Как сообщает УГИБДД по Тверской области, 30-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным Daewoo Matiz под управлением 31-летнего водителя.
От удара Daewoo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ford Focus под управлением 21-летней девушки-водителя. В аварии пострадали три человека: водитель и пассажир Daewoo Matiz, на момент ДТП находился на переднем сидении справа, не пристегнутый ремнем безопасности, и женщина-водитель автомобиля Ford.
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