В Польше начали действовать новые дорожные знаки

В Польше вступили в силу изменения в законодательстве, которые ввели два новых дорожных знака — Д-54 и Д-55. Об этом сообщает moto.pl.

Новые знаки будут информировать водителей о въезде в зону чистого транспорта. Бесплатно туда смогут попасть только электрокары и автомобили с приводом CNG и LNG (природный газ). Данное нововведение направлено на ограничение въезда автомобилей в центры городов и продвижение экологического транспорта.

Владельцы автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями при въезде должны будут заплатить налог 2,5 злотых за час, или 25 злотых за сутки пребывания в такой зоне. За нарушение запрета на въезд в экологическую зону без оплаты налога будет грозить штраф в размере до 500 злотых.