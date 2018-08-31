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В Польше начали действовать новые дорожные знаки
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В Польше начали действовать новые дорожные знаки 

Клопс.Ru 15 часов назад
В Польше вступили в силу изменения в законодательстве, которые ввели два новых дорожных знака — Д-54 и Д-55. Об этом сообщает moto.pl.
Новые знаки будут информировать водителей о въезде в зону чистого транспорта. Бесплатно туда смогут попасть только электрокары и автомобили с приводом CNG и LNG (природный газ). Данное нововведение направлено на ограничение въезда автомобилей в центры городов и продвижение экологического транспорта.
Владельцы автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями при въезде должны будут заплатить налог 2,5 злотых за час, или 25 злотых за сутки пребывания в такой зоне. За нарушение запрета на въезд в экологическую зону без оплаты налога будет грозить штраф в размере до 500 злотых.
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